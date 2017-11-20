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شرطي يقتل 3 أشخاص بينهم والد زوجته وينتحر

شرطي يقتل 3 أشخاص بينهم والد زوجته وينتحر
باريس(صدى):

قتل 3 أشخاص برصاص شرطي فرنسي، بينهم والد زوجته، في ضاحية ” سارسيل ” شمالي باريس، قبل أن ينتحر.

واستهدف الشرطي بالمسدس والد زوجته أولا، ثم أطلق النار على والدتها. وعندما حاول الجيران منعه، أطلق النار عليهم أيضا.

وعثرت فرق الإسعاف على جثة والد زوجة الشرطي، وقامت بإسعاف حماته المصابة بجروح بليغة، وفي وقت لاحق، عثرت الفرق على جثث اثنين من الجيران، أحدهما داخل سيارة، والآخر بجانبها.

وعُثر على جثة الشرطي الفرنسي في حديقة منزل الجريمة، التي يعتقد بأنها ارتكبت بسبب خلافات عائلية. وبدأت فرق الأمن الفرنسي تحقيقا للكشف عن تفاصيل الحادث.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 645 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمدالله والشكر له على نعمة الأسلام والفطرة الكريمة عليه ، لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم.

[ عدد التعليقات: 38315 ] نشر منذ 1 ساعة

إرهابيون .. لاغرابه من اجرامهم ,,

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