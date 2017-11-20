كوريا الجنوبية تكشف أسرارًا خطيرًا بشأن البرنامج النووي لجارتها الشمالية

سول(صدى):

كشفت وكالة المخابرات في كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية قادرة على تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات يمكنها الوصول إلى البر الرئيسي الأمريكي هذا العام.

وقالت الوكالة لمشرعين إنه لم يتم رصد أي مؤشر على إجراء تجربة نووية قريبا رغم أن مجمع بونجي-ري في الشمال يبدوا جاهزا لتفجير آخر ” في أي وقت “.

وقال المشرعون بعد الجلسة المغلقة إن بيونجيانج تواصل برامجها النووية والصاروخية في تحد للإدانات العالمية كما تفرض قيودا مشددة على المعلومات الخارجية في مواجهة العقوبات الدولية.