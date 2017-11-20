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” الأمن الإلكتروني ” يرصد هجوماً جديدا يستهدف المملكة

” الأمن الإلكتروني ” يرصد هجوماً جديدا يستهدف المملكة
طلال الغامدي(صدى):

أعلن مركز الأمن الإلكتروني، منذ قليل، عن رصده هجوماً إلكترونياً جديداً متقدماً (ARP)، يستهدف المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة له عبر موقع ” تويتر ” ، أن أنشطة الهجوم التي تم ملاحظتها تعتمد على استخدام برمجية التحكم PowerShell،والتي تقوم بالتواصل مع خادم التحكم والسيطرة(C2) باستخدام بروتوكولHTTP .

كما أكد، أن المركز قام بمشاركة الجهات الحيوية مؤشرات الاختراق والتوصيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الاستباقية المناسبة لمنع الهجوم.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 38315 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

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