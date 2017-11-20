” الأمن الإلكتروني ” يرصد هجوماً جديدا يستهدف المملكة
أعلن مركز الأمن الإلكتروني، منذ قليل، عن رصده هجوماً إلكترونياً جديداً متقدماً (ARP)، يستهدف المملكة.
وأوضح المركز في تغريدة له عبر موقع ” تويتر ” ، أن أنشطة الهجوم التي تم ملاحظتها تعتمد على استخدام برمجية التحكم PowerShell،والتي تقوم بالتواصل مع خادم التحكم والسيطرة(C2) باستخدام بروتوكولHTTP .
كما أكد، أن المركز قام بمشاركة الجهات الحيوية مؤشرات الاختراق والتوصيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الاستباقية المناسبة لمنع الهجوم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38315 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,