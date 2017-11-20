فيديو| ” المطلق ” : إطلاق النار في الأعراس محرم ومعصية وتبذير

عادل الحربي(صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، أن إطلاق الرصاص في المناسبات، والأعراس أمر محرم ومعصية لله ولرسوله، ولولاة الأمر وأن الشيطان يصور للبعض وخاصة الشباب أن إطلاق النار في الأعراس من ” الرجولة “.

وأضاف خلال حديثه في برنامج ” فتاوى ” على قناة ” السعودية ” الأولى أن الدولة تمنه إطلاق النار وتعاقب عليه، وأن الدولة لا تمنع من شيء إلا بعد أن يثبت لها بالدراسات أن فيه ضرراً سواء للشخص أو للآخرين، مشيراً إلى أنه قد حدثت وفيات نتيجة لإطلاق النار في الأعراس.

وأبان الشيخ المطلق أن أحد الشباب أخبره بأنهم في أحد المرات أطلقوا رصاصاً بقيمة 20 ألف ريال، مضيفاً بأن هذا هو التبذير المنهي عنه، ولو أنهم أهدوا هذا المبلغ للعريس لكان أنفع له.