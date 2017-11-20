خبير أمني يحذر من عمليات تهكير السيارات الحديثة

نيويورك(صدى):

أكد الخبير الأمني المعلوماتي بجامعة نيويورك جاستن كابوس، أن ” هاكرز ” السيارات الحديثة يمكنهم استخدامها كسلاح لقتل الملايين، بل ربما يكونون قد تسببوا في حوادث بالفعل.

وناشد الخبير في تقرير نشرته ” تايمز ” البريطانية، شركات صناعة السيارات بإصلاح ” نقاط الضعف ” في التكنولوجيا التي يستخدمونها، مؤكدًا أن السيارات المصنوعة بعد عام 2005 يمكن اختراقها عن طريق القراصنة والتحكم بها عن بُعد، كما أن بعض السيارات المصنوعة بعد عام 2000 معرضة للخطر ذاته.

ولفت ” كابوس ” ، أن أي دولة لديها قدرات على شنّ هجمات إلكترونية، بإمكانها قتل الملايين عن طريق اختراق السيارات، قائلًا:” بمجرد أن يتمكّن القرصان من اختراق السيارة، يمكنه إرسال رسائل إلى المكابح أو تعليق عمل المقود أو إغلاق السيارة على من بداخلها أو فعل أشياء أخرى “.

ودعا ” كابوس ” الحكومات إلى إجبار ملاك السيارات الحديثة على تحديث أنظمة سياراتهم؛ لتلافي احتمالات اختراقها.