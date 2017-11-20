وكالة المسجد النبوي تؤمن 5000 حافظة زمزم بقواعدها

نايف السالم(صدى):

وفّرت وكالة المسجد النبوي 5000 حافظة ” ماء زمزم ” جديدة بقواعدها لسقيا المصلين.

وأكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان العبيد على حرص القيادة الرشيدة على توفير جميع متطلبات زائري المسجد النبوي من خلال الخدمات الجليلة التي تقدم وتسخر.

من جهته أوضح مدير إدارة السقيا في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي يوسف بن قالط العوفي أنه تم استبدال 4000 حافظة زمزم مبرد و 1000 حافظة ماء زمزم غير مبرد بلون موحد ومصنعة من مواد تتحمل الظروف الجوية وطبيعة العمل، مؤكداً على الاحتفاظ بحافظات المياه السابقة واستخدام الجيد منها خاصة في المواسم وتوزيع حافظات ماء زمزم داخل المسجد النبوي بعد تعبئتها وتحريزها بالأقفال في المواقع المخصصة حسب الاحتياج وزيادة الاستهلاك .