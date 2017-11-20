” إعمار العقارية ” توضح حقيقة تأثرها بالسلب بعد حملة الفساد بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

ردت شركة إعمار العقارية، اليوم الاثنين، على تصريح وكالة بلومبرغ أمس، بأن اكتتاب إعمار للتطوير تأثر بالسلب بعد حملة الفساد الأخيرة، مشيرة إلى أن الاكتتاب لقى إقبالًا كبيرًا.

وقالت ” إعمار ” إن المؤسسات الاستثمارية المؤهلة من السعودية شكلت جزءًا من أكبر 10 مكتتبين في الطرح الأولي لإعمار للتطوير، وستكون مساهما أساسيا في الشركة.

وأوضحت أنه تم تخصيص نحو 40% من الأسهم المتاحة للمستثمرين الدوليين، وهو ما أدى إلى تجاوز الطلب لحجم الأسهم المعروضة للاكتتاب.

ولفتت الشركة إلى أنها تستهدف توزيع أرباح لا تقل عن 8.6%، للسنوات الثلاث المقبلة، وهذا المعدل أعلى من معدلات الشركات المنافسة، ومن المتوقع أن يرتفع مستقبلاً، وفقًا لما ذكرته الشركة.