” إعمار العقارية ” توضح حقيقة تأثرها بالسلب بعد حملة الفساد بالمملكة
ردت شركة إعمار العقارية، اليوم الاثنين، على تصريح وكالة بلومبرغ أمس، بأن اكتتاب إعمار للتطوير تأثر بالسلب بعد حملة الفساد الأخيرة، مشيرة إلى أن الاكتتاب لقى إقبالًا كبيرًا.
وقالت ” إعمار ” إن المؤسسات الاستثمارية المؤهلة من السعودية شكلت جزءًا من أكبر 10 مكتتبين في الطرح الأولي لإعمار للتطوير، وستكون مساهما أساسيا في الشركة.
وأوضحت أنه تم تخصيص نحو 40% من الأسهم المتاحة للمستثمرين الدوليين، وهو ما أدى إلى تجاوز الطلب لحجم الأسهم المعروضة للاكتتاب.
ولفتت الشركة إلى أنها تستهدف توزيع أرباح لا تقل عن 8.6%، للسنوات الثلاث المقبلة، وهذا المعدل أعلى من معدلات الشركات المنافسة، ومن المتوقع أن يرتفع مستقبلاً، وفقًا لما ذكرته الشركة.
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