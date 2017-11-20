أمانة القصيم تشارك في حملة ميدانية لظبط المخالفات بشارع الخالدية ببريدة

سالم المطيري(صدى):

شاركت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة القصيم بالتعاون مع إدارة الأسواق والنفع العام ومركز العمليات والطوارئ بحملة ميدانية في شارع الخالدية بمدينة بريدة.

ونتج عن الحملة مصادرة كميات من الخضروات والمواد الغذائية المعروضة بطريقة مخالفة، وإيقاف أعمال عدد من الباعة الجائلين بعد اخذ إقرار تعهد بعدم مزاولة البيع.

شارك في الحملة عدد من الجهات الحكومية كأمارة منطقة القصيم وشرطة المنطقة، الدوريات الأمنية، المرور، مكتب العمل، وزارة الصحة.