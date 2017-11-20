حفل جائزة ” سيدتي ” للتميز والإبداع وملتقاها للاحتفاء بالمرأة السعودية

تركية البدر(صدى):

بعد دورتين ناجحتين لقيتا اهتماماً واسعاً في المجتمعات العربية ووسائل الإعلام المختلفة، تعود جائزة سيدتي للتميز والإبداع للاحتفاء بالمرأة السعودية هذا العام في الوقت الذي تشهد فيه المملكة العربية السعودية جملة متغيرات لصالح المرأة تحمل معها مزيداً من التفاؤل بمسقبل مشرق، وذلك في حفل ضخم يوم الثلاثاء 21 نوفمبر في فندق الهيلتون جدة، يعلن فيه رسمياً عن السيدات الفائزات في شتى الميادين، من اللواتي حققن معايير الجائزة وحصلن عليها بجدارة بعد أن اختارتهن اللجان المختصة والتي بلغ عدد أفرادها 35 خبيراً، وسيتضمن الحفل العديد من المفاجآت يكشف عنها في حينه.

ويشهد احتفاء هذا العام إطلاق ملتقى “سيدتي” الأول تحت عنوان: المرأة السعودية في رؤية 2030، والذي يشارك فيه رئيس تحرير مجلتي سيدتي والرجل محمد فهد الحارثي، ويناقش محاوه مع خبراء من الاختصاصات المختلفة وهم: نجيب الزامل- خالد الخضير- نهى اليوسف – هناء الزهير، وسيحضره نخبة من شباب وشابات الجامعات، ومجموعة من ممثلي الجهات الإعلامية في جدة.

وكانت مجلة ” سيدتي ” قد احتفت قبل عامين بإطلاق الدورة الأولى من جائزتها السنوية ” جائزة سيدتي للتميز والإبداع ” ، في الرياض تحت رعاية الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز، تم خلالها تكريم عدد من السيدات السعوديات المتميزات، لتعكس بذلك الوجه الحضاري لنجاحات المرأة السعودية في المجالات كافة، وإبراز دورها الفعال في خدمة المجتمع. وفي العام الفائت احتفت ” سيدتي ” بالمرأة الإماراتية المبدعة والمتميزة في دبي، في الدورة الثانية للجائزة، برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان. وتهدف ” سيدتي ” بجائزتها إلى تكريم المرأة العربية والاحتفاء بها في كل مكان خلال السنوات المقبلة.

وقد جاءت جائزة ” سيدتي ” للتميز والإبداع، كحصيلة تراكمية لمواكبة سيدتي لمسيرة المرأة السعودية والعربية على السواء، من خلال دورها في مد الجسور بين الأجيال، وتسليط الضوء على كل امرأة مبدعة ومتميزة في مجالها قدمت ما يخدم جيلها ومستقبل وطنها.

مواعيد احتفالية ” سيدتي ” :

– ملتقى ” سيدتي ” : 20 نوفمبر 2017 م في فندق الهيلتون- جدة- الساعة السابعة مساءً.

– حفل الجائزة: 21 نوفمبر 2017 م في فندق الهيلتون- جدة- الساعة السابعة مساءً.