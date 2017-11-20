بالصور.. اختتام تصفيات النصف نهائية لوقفات كوميدية في الرياض

تركية البدر(صدى):

بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون الدكتور عمر السيف وأعضاء لجنة التحكيم المكونة من الفنانين يوسف الجراح وياسر بكر والكاتب فيصل العامر ومدير المهرجان الفنان جبران الجبران والمشرف العام الفنان إبراهيم الحساوي وعدد من المتسابقين اختتمت مساء أمس بالرياض التصفيات النصف نهائية لمسابقة (وقفات كوميدية 2017 ) وذلك بعد جولة شملت سبعة مدن, وقفات كوميدية أكبر منصة تنافسية من خلال برنامج المسابقة الذي يتضمن تصفيات نصف نهائية للمشاركين على مستوى المملكة انطلقت في شهر نوفمبر، وسوف تفضي إلى تأهل 24 مشاركاً للتنافس في المهرجان المقرر عقده بتاريخ 29 نوفمبر بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض على جوائز قدرها 162,000 ريال سعودي والذي يتوج الفائز بلقب بطل الكوميديا السعودية للمركز الأول, ويستهدف المهرجان المشاركين من الممارسين والناشئين في فن الستاند-آب كوميدي لتحقيق تواصل فعال بين المواهب للتطوير وتمكينهم من اكتساب الأساليب المتقدمة في فن الستاند-آب كوميدي من خلال خوض المنافسة إضافة إلى برنامج الورش التطويرية التي سيحصل عليها المتأهلون في التصفيات النهائية والتقديم بمصاحبة نجوم الستاند-آب كوميدي في المهرجان.

هذا وعقد المشرفين على المهرجان بعد نهاية المسابقة مؤتمراً صحفياً أوضحوا من خلاله المراحل التي تمت وابرز السلبيات والايجابيات التي صاحبت المسابقة ومنذ انطلاقتها.

من جانبه أوضح الدكتور عمر بن عبد العزيز السيف رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للثقافة والفنون إلى أن الجمعية تستثمر في الشراكات مع الفعاليات التي تركز على استقطاب المواهب الإبداعية وتنميتها من مختلف مناطق المملكة ولاسيما تلك التي تبرز التنوع الثقافي والفني للمواهب بالمملكة، فالجمعية ستتبنى وتشرف على مثل هذه الفعاليات بصفتها بيت الخبرة الأعرق في المملكة, وتعوّل الجمعية على هذه الفعالية لاكتشاف جيل من الموهوبين في الكوميديا, وشكر الدكتور السيف الهيئة العامة للترفيه على دعمها لهذا المهرجان والمساهمة في إبرازه للمبادرات التي تحتوي الإبداع والمواهب في المملكة العربية السعودية متطلعاً لمشاركات أوسع مع الهيئة والمؤسسات ذات العلاقة، وقدم شكره لقناة روتانا لرعايتها الإعلامية، ولمؤسستي الإعلان السابع للإنتاج الفني ونون للإنتاج متمنيا شراكات أخرى متميزة مع الجمعية.

