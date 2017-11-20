للعام الثالث على التوالي.. سوريا تتصدر قائمة الدول الأكثر خطرًا 

دمشق(صدى):

حصدت سوريا للعام الثالث على التوالي، المركز الأول بين الدول الأكثر خطورة في العالم، وفقًا لمؤشر السلام العالمي لعام 2017.

واحتلت 5 دول عربية أخرى بجانب سوريا مركزًا متقدمًا، في قائمة الدول الأكثر خطرًا في العالم، وهم: العراق واليمن والصومال وليبيا والسودان، بينما شغل الـ4 مراكز المتبقية بين أخطر 10 دول كل من أفغانستان، وجنوب السودان، وإفريقيا الوسطى، وأوكرانيا.

وفيما يتعلق بالدول الأكثر أمنًا احتلت أيسلندا المركز الأول، بينما تلاها كل من :نيوزيلندا، والبرتغال، والنمسا، والدنمارك، وجمهورية التشيك، وسلوفينيا، وكندا، وسويسرا، وأيرلندا. الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت إلى المركز 114، بين أكثر من 160 دولة، تضمنها تقرير معهد الاقتصاد والسلام.