” جامعة الإمام ” تنظم برامج مفصلة لكشف خطر وتغلغل ” الإخوان ” على المجتمع

حمود العنزي(صدى):

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن تنظيمها برنامجًا علميًا مفصلًا يهدف إلى الكشف عن خطر وتطرف وإرهاب وتغلغل تنظيم جماعة الإخوان، مشتملًا على فعاليات وبرامج تحوي محاضرات وأبحاث ودراسات.

وستناقش المحاضرات: ” طريقة الإخوان المسلمين في تجنيد الشباب، وخطر الإخوان المسلمين على الإسلام وأهله، وحكم الانتماء لهم، والجاسوسية عند الإخوان المسلمين وحكمها الشرعي، والأثر السيئ للإخوان المسلمين على الإسلام في الغرب.

كما تناقش الأثر السيء لتغلغل الإخوان المسلمين في الإعلام، ومنهج الإخوان المسلمين في اختراق فرق الجوالة والكشافة، واستفادة الإخوان المسلمين من الطب النفسي في التأثير على المجتمع، وجناية الإخوان المسلمين على الفقه الإسلامي ” .

وتشمل المحاضرات مفهوم الوطنية عند جماعة الإخوان المسلمين والرد عليهم، والجاسوسية عند الإخوان المسلمين وأحكامها الشرعية، وأثر ما يسمى (اتحاد علماء المسلمين) في نشر الفوضى وسفك الدماء، وصلة الإخوان المسلمين بـ ” داعش ” و ” جبهة النصرة ” ، وطرق الإخوان المسلمين في تجنيد الطلاب، والوطنية في فكر الإخوان المسلمين، ومنهج الإخوان المسلمين في زعزعة الأمن والاستقرار وحكمه الشرعي، وتاريخ العنف في تنظيم الإخوان المسلمين، وغيرها من المحاضرات.