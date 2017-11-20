دراسة: عملية تخصيب بويضة الأنثى ليست معركة عشوائية بل تتم وفق شروط

واشطن(صدى):

أوضحت دراسة بجامعة سياتل الأمريكية في معهد بحوث شمال غرب المحيط الهادئ، أن بويضة الأنثى تقوم باختيار أفضل الحيوانات المنوية الصالحة للإخصاب، وهي التي تحمل أفضل الجينات الوراثية؛ لضمان صحة النسل.

ووفقًا لمجلة ” كوانتا ” العلمية، فقد شرح الباحث الرئيسي في الدراسة البروفيسور جو نادو، التجربة التي قاموا بها، حيث تم تلقيح مجموعة من إناث الفئران بحيوانات منوية؛ بعضها طبيعي، بينما تم تحوير بعض الحيوانات المنوية بجين مسرطن.

وفي نهاية التجربة اختارت بويضات الفئران 75 في المائة من الحيوانات المنوية الطبيعية لعملية التلقيح، أما الحيوانات المنوية المسرطنة، فقد تم اختيار 27 في المائة منها، ورغم ذلك لم تتم عملية التلقيح على الإطلاق.

واضاف البروفيسور أن نتئاج الدراسة أظهرت وجود توافق بين بعض البويضات وبعض الحيوانات المنوية، بحسب المجلة.

يشار أن قانون ” مندل ” الذي يعتقد بصحته العلماء على مدور العقود الماضية، إلى معركة بين الحيوانات المنوية لاختراق البويضة دون أي دور إيجابي منها، هو ما نفته هذه الدراسة واعتبرته معتقداً خاطئ.