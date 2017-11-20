بالفيديو.. الفرق بين الحطب المستورد والمحلي

نايف السالم(صدى):

كشف الباحث في الحياة الفطرية والمصوّر الفوتوغرافي محمد اليوسفي، الفرق بين الحطب المحلي والمستورد، محذرا من الاحتطاب الجائر وخطورته على البيئة.

وأشعل ” اليوسفي ” النار في مجموعتين من حطب ” شجرة القرط ” المستورد من أفريقيا، وآخر محلي من شجر ” السمر ” ، وقارن بينهما.

وأوضح مقطع الفيديو الذي وثق الفرق بينهما أن الحطب المستورد صلب وأثقل وزنا، بينما الحطب المحلي أخف منه وأقل صلابة، كما أن الحطب المستورد أبطأ في الاحتراق، مما يعني أن وقت اللهب سيطول، مقارنة بالحطب المحلي الذي سيكون أسرع في الاحتراق.

وكشفت التجربة التوعوية أن الحطب المستورد أطول لهبا وأشد حرارة، ويبقى جمراً فترة أطول من السمر المحلي الذي يتميز بقصر لهبه وسرعة تحوله إلى رماد.

