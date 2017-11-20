بالصور.. أم لفتاتان تثير الجدل بجمالها

أماني الغامدي(صدى):

أثارت أم لفتاتان مراهقتان جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب جمالها ومظهرها الشبابي.

من الوهلة الأولى لمشادتكم لصور تم تداولها بمواقع التواصل، ستعتقد أن كينيا وكلينيا وكوليا ثلاث شقيقات باعمار متقاربة بسبب مظهرهم الشبابي، لكن فوجئ الكثيرون أن كينيا هي أم تبلغ من العمر 40 عاما لابنتيها كينيا البالغة من العمر 18 عاما وكوليا البالغة من العمر 16 عاما، كما أنها أم لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات.

وحققت كينيا شهرة واسعة عبر الإنترنت بدروس الاعتناء بالشعر، وأثارت ذهول الجميع عندما نشرت صورة حديثة لها مع بناتها.

