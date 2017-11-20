إيطاليا تثمّن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة للشعب اليمني

نايف السالم(صدى):

أعرب عضو مجلس النواب الإيطالي من الحزب الديمقراطي خالد شوقي عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إرسال المساعدات الإنسانية لليمن .

جاء ذلك خلال لقائه معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ، على هامش أعمال الدائرة المستديرة بعنوان ” الشراكة من أجل سلام مستدام في اليمن” التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما مؤخرًا.

وثمّن شوقي الجهود الإنسانية الكبيرة والمساعدات التي قدمتها المملكة للشعب اليمني عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والمقدمة للمحافظات اليمنية كافة .

وأدان إطلاق ميليشيا الحوثية صاروخاً باليستيا على مدينة الرياض , وعده أمراً خطيراً للغاية يجب إدانته ويمثل سابقة خطيرة.