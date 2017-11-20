” التعليم ” : طرح 198 مرفقا تعليميا للاستثمار في 10 مدن

علي القحطاني(صدى):

أعلن وزير التعليم أحمد بن محمد العيسى، صباح أمس الأحد، عن طرح 198 مرفقًا تعليميًا للاستثمار في كلًا من ” الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، وجازان، وأبها، وصبيا، وحائل، والأحساء، والمنطقة الشرقية ” عن طريق شركة تطوير للمباني.

وشهد ” العيسي ” توقيع عقود استثمارية لمرافق تعليمية في مدينة الرياض، ومباني رياض أطفال في مدينة مكة المكرمة، بين وكالة التعليم الأهلي بوزارة التعليم وشركة ” تطوير ” للمباني الذراع التنفيذي والاستثماري لوزارة التعليم في المباني التعليمية مع مجموعة من المستثمرين.

كما رعى ” العيسى ” توقيعَ مذكرة تعاون مع ” الإنماء للاستثمار ” الذراع الاستثماري لمصرف الإنماء لإنشاء صناديق تُعنى بدعم هذا القطاع.

ويأتي ذلك تحقيقًا لأهداف وزارة التعليم لرؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني، ومنها رفع نسبة مشاركة التعليم الأهلي إلى ٢٥% من إجمالي حجم التعليم العام، والمساهمة في إيجاد بيئة تعليمية متميزة.