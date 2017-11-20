فيديو| مخالفة القائد وحسناء المطار.. أبرز مشاهد لاعبي الهلال في طوكيو

ماجد محمد(صدى):

خالف لاعبي فريق الهلال تعليمات قائد الفريق ياسر القحطاني، الخاصة بتناول العصائر المثلجة بسبب برودة الجو حفاظا على صحتهم، لكنهم خالفوه وقرروا تناول مشروبات حارة، غير أن القائد أصر على رأيه وتناول عصيراً مثلجاً وحده.

وكانت بعثة فريق الهلال وصلت إلى العاصمة اليابانية طوكيو في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، برئاسة الأمير نواف بن سعد رئيس النادي.

وانتظرت مشجعة يابانية الفريق في المطار لالتقاط الصور مع لاعبي الهلال، ومشجع آخر كان ينتظر المدير الفني رامون دياز، حيث يبدو أنه سمع عنه ويعرفه عندما كان لاعباً مع يوكوهاما مارينوس الياباني والتقط مع المدرب الأرجنتيني صورة.

ويستعد الهلال لملاقاة مضيفه أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت المقبل، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالرياض بالتعادل بهدف لكل فريق.

