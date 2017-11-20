رابطة العالم الإسلامي: الخطر الإيراني يهدد بنشر الجرائم والفتن الطائفية في المنطقة

علي القحطاني(صدى):

أيدت رابطة العالم الإسلامي، البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية العرب في جامعة الدول العربية بشان التدخل الإيراني في شئون دول المنطقة.

وأكدت أن ما تقوم به إيران من أعمال إرهابية ونشر عناصرها في دول المنطقة، بات يهدد الدول بأسرها بنشر الجرائم والفتن الطائفية.

وأوضحت الرابطة أن دعم إيران لمليشيا الحوثي وما يمسى انتحالا بحزب الله؛ وتزويدهم بالصواريخ البالستية، يكشف للعالم الوجه الحقيقي لإيران ودعمها لنشر الإرهاب.

كما دعت رابطة العالم الإسلامي، جامعة الدول العربية إلى مواصلة موقفها الحازم بمطالبة الأمم المتحدة بالتدخل السريع بفرض عقوبات رادعة للنظام الإيراني الذي ينتهك الاتفاقات والمعاهدات الدولية.

وفي ختام بيانها، بينت الرابطة أن العالم أصبح أمام أدلة العبث الإيراني وانتهاكاته الصارخة، وأنه لابد من إيقاف مده الإرهابي الذي سخر له كافة أساليبه الإجرامية.