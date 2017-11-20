بالفيديو.. مواطن يكرم عمال النظافة في الدلم: من أخلاق الإسلام

حمود العنزي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لحفل تكريم أقيم لعمال النظافة والبلدية في الدلم.

وكرم المواطن خالد بن راشد الغانم، عمال النظافة والبلدية، تقديرا لجهودهم في خدمة الوطن، حيث استضافة المئات من العمال من جنسيات مختلفة، وسط إشادة كبيرة من الجميع بهذه المبادرة.

وعلق الغانم على المبادرة قائلا : ” إن ما قام به هو من الأخلاق التي أوصى بها الإسلام، وأن جميع المواطنين يقدرون هذه الفئة لدورهم المهم في حياتهم اليومية.

وعبر الغانم عن سعادته بالإشادة والتجاوب الكبي بالمبادرة، تعدى المملكة ووصل إلى دولة الهند التي شعر أهالي العمال وأسرهم بوجودهم في المملكة معززين مكرمين، لافتا إلى أن السفارة الهندية تواصلت معه للحصول على صور من الحفل.

