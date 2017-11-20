الصحة : 2123 مراجعاً لعيادات التغذية بحائل

عادل الحربي(صدى):

افتتحت الصحة في حائل مؤخراً، عيادتين للتغذية العلاجية بمراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة، وذلك ضمن مشروع الإدارة العامة للتغذية.

وبينت الصحة أن العيادات استقبلت خلال العام المنصرم ، 2123 مراجعاً لعيادات التغذية، تمثلت في 3 عيادات متوزعة في مستشفى الملك خالد ومستشفى حائل العام ومستشفى الولادة والأطفال.

يذكر أن الصحة في حائل حصلت على شهادة الآيزو في قسمي التغذية بمستشفى حائل العام ومستشفى الملك خالد.

من جانب آخر، أطلقت ” الصحة ” مؤخراً، أول عيادة للمرأة والطفل في المجمعات التجارية، وذلك بمركز حياة مول الرياض، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون بين الصحة والمجتمع، وتقديم الخدمات الصحية وإتاحتها في الأماكن العامة، إضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية وأنشطة التوعية للمراجعين.

وتشمل مهام هذه العيادة تقديم فحوصات الغربلة، والكشف المبكر عن الأمراض قبل حدوثها، ومنها الفحص البكر عن ” سرطان الثدي، سرطان القولون، هشاشة العظام، الضغط ” ، إضافة إلى عمل فحوصات إكلينيكية، وإحالة بعض الحالات التي بحاجة إلى متابعة إلى جهات مرجعية، والتشجيع على أهمية الغذاء الصحي والمتوازن، والحث على الرضاعة الطبيعية، وتوعية النساء، وتقديم المشورة، والتأكد من النمو الطبيعي للطفل وإحالته للجهات المعنية عند الحاجة، والتوعية بأهمية الغذاء الصحي المتوازن للأطفال حسب الفئات العمرية، إلى جانب التوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني وتعزيز الصحة.