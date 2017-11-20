دستور الخمسينيات أم الأسد.. أهم النقاط الخلافية في اجتماع المعارضة السورية بالرياض

حمود العنزي(صدى):

كشف فراس الخالدي أحد المشاركين في اجتماعات اللجنة التحضيرية، لاجتماع الرياض للمعارضة السورية – عن منصة موسكو- الموضوعات التي يسعى إليها الاجتماع المقرر عقده بعد غد، بحضور ممثلين عن الرياض، وموسكو، والقاهرة.

وقال الخالدي، إن الاجتماع يسعى لحسم النقاط الخلافية، والتي تشمل مصير الأسد، وإذا كان سيغادر في بداية الفترة الانتقالية، أم سيبقى في منصبه.

وأضاف ” الخالدي ” ، أن النقطة الخلافية الثانية تتمثل في أزمة الدستور، وهل سيتم العمل بدستور الأسد الذي وضع في عام 2012، أم دستور الخمسينيات.

وأكد على تواصل اجتماعات اللجنة التحضيرية، لدراسة وتحضير الوثائق اللازمة والبيان الختامي للاجتماع.