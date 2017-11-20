بالصور.. ٣٥ شاباً سعودياً يشاركون بأول برنامج متخصص في الريادة الاجتماعية بجدة

سعيد العجل(صدى):

مواكبة مع رؤية 2030 في جانب تطوير مهارات الشباب السعودي وبإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأ ٣٥ شاباً سعودياً الإنخراط في سلسلة ورش تدريبية ضمن برنامج ” واحد من مائة ” والذي يعد أول برنامج متخصص في الريادة الاجتماعية بمحافظة جدة.

يقام برنامج ” واحد من مائة ” بشراكة جامعة جدة ومؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية، وجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة، وبمشاركة مركز عمق للاستشارات وبناء القدرات في جانب الاستشارات التدريبية.

يستهدف البرنامج فئة الشباب من سن ١٨ إلى ٢٣ سنة بهدف تأهيلهم في مجال الريادة الاجتماعية، حيث تنافس على المشاركة فيه أكثر من 140 متدرباً، ليتم اختيار 35 متدرباً بعد إجراء المقابلات الشخصية واختبارات القبول، وعقد لقاء تعريفي لاستعراض فكرة البرنامج وأهدافه ومحاوره.

يذكر بأن برنامج ” واحد من مائة ” يحتوي على دورات برامج تأهيلية في عدة مجالات منها التخطيط والعلاقات الإنسانية، والتفكير الإبداعي، والوعي المالي، والسمات الشخصية، والقراءة السريعة، ومهارات الإلقاء، بالإضافة إلى ورش عمل متنوعة وبرامج ترفيهية ولقاءات متنوعة وتنفيذ ساعات تطوعية.

صرح بذلك باسل المالكي مشرف العلاقات العامة والإعلام بجمعية مراكز الأحياء بجدة.

