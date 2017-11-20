” الجدعان ” يرد على شائعات زيادة التحويلات المالية بعد حملات الفساد 

نايف السالم(صدى):

نفى وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الاثنين، صحة ما أُثير مؤخراً حول زيادة التحويلات المالية إلى خارج البلاد نتيجة حملة المملكة على الفساد، مؤكدًا أن التحويلات لم تتعد الحد الطبيعي.

وأوضح ” الجدعان ” أن هدف هذه الإشاعات نشر أجواء من الخوف لدى التجار والمستثمرين، لافتًا إلى أن الحملة كانت محددة بأشخاص ثبت تورطهم في عمليات فساد.

وأكد وزير المالية في تصريحات على هامش المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، أن سعر صرف الريال لم يتأثر مطلقًا بحملة الفساد التي تقوم بها الدولة أو بتوتر علاقات المملكة مع إيران والذي افتعلته الأخيرة، مشيرًا إلى أن قوة الريال مدعومة برصيد قوي من العملات ومن ثقة التعامل به محليًا ودوليًا.