نواف التمياط للهلال : قادرون على العودة بكأس آسيا من اليابان

ماجد محمد(صدى):

وجه لاعب الهلال السابق نواف التمياط رسالة إلى لاعبي الزعيم وجماهيره، دعاهم فيها إلى الثقة في قدرة فريقهم على العودة بكأس آسيا من اليابان.

وكتب التمياط عبر حسابه على موقع التواصل ” تويتر “: ” الهلالي لا يعرف إلا التفاؤل، الظروف والصعوبات ليست (عائقًا) لنجومنا بل (تحديًا) قادرون على تجاوزه، ولكم في تاريخ الهلال شواهد.. أثق بكم أثق بكم ” .

والسبت المقبل، يخوض الهلال المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني في طوكيو، بعد أن تعادل معه إيجابيًا في مباراة الذهاب بالرياض.