” الخدمة المدنية ” توضح شروط قبول خريجي الانتساب لشغل الوظائف الصحية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الخدمة المدنية قبول خريجي المؤهلات الصحية بنظام الانتساب لشغل الوظائف المتوافرة بلائحة الوظائف الصحية كأولوية ثانية في الترشيح بعد الخرجين المنتظمين.

وأوضحت الوزارة أنه يشترط لذلك، حصول الخرجين على المؤهل المناسب في تخصصات الإدارة الصحية، علم النفس، علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية؛ بالإضافة لشهادة التصنيف المنهي وبطاقة التسجيل ساريتان من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

يذكر أن وزارة الصحة رفضت مسبقا توظيف خريجي الانتساب في التخصصات الصحية لأنها كما ذكرت؛ ليست ذات جودة عالية، وتتطلب تطبيقا علميا.