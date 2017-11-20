نجم تشيلسي في الطريق إلى المان يونايتد

نواف السالم(صدى):

يسعى جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، لضم البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي، في يناير المقبل، ليكون ثاني لاعب من البلوز ينضم للشياطين الحمر.

ومنذ بداية الموسم الحالي لم يبدأ الدولي البرازيلي البالغ عمره 29 عامًا أي مباراة مع مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، حيث يسعى للانضمام إلى مدربه السابق مورينيو مجددا.

ويخشى ويليان أن يكون خارج حسابات كونتي، في الأيام المقبلة بعد حرص مدرب تشيلسي على ضم لوكاس مورا مواطن ويليان من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي هذه الحالة لن يجد مورينيو أي صعوبة في التعاقد مع ويليان ليضمه إلى ماتيتش المنضم ليونايتد الصيف الماضي من تشيلسي في صفقة أثرت كثيرًا على قدرات وسط الملعب لفريق المدرب كونتي.

ورغم أن ويليان يميل أكثر إلى الانتقال للدوري الصيني الذي تقدم أحد أنديته بعرض مغر لضمه إلا أنه سينتظر معرفة قيمة صفقة انضمامه ليونايتد، حتى يحسم قراره بالرحيل إلى مدينة مانشستر وترك لندن.

وشارك ويليان، أفضل لاعب في تشيلسي موسم 2015-2016، في 21 دقيقة فقط في آخر ثلاث مباريات بالدوري هذا الموسم.

ومع اقتراب انطلاق كأس العالم العام المقبل في روسيا يبدو من المرجح رحيل ويليان إلى يونايتد ليضمن مشاركته بشكل أساسي حتى لا يتم استبعاده من تشكيلة مدربه تيتي التي تسعى لتتويج بلقب العالم للمرة السادسة.

