” التعليم ” : لن يتم قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة بعد اعتماد الطلب

حمود العنزي(صدى):

نبَهت وزارة التعليم، اليوم الأثنين، على منتسبيها تنفيذ خدمة ” التقاعد المبكر، الاستقالة ” لشاغلي الوظائف التعليمة الإلكترونية في نظام فارس بالتعليم العام، وبدء قبولها من الجهات المعنية في الفترة من 1439/3/1 حتى تاريخ 1439/4/26، بينما لن يتم قبول طلبات شاغلي الوظائف ورقيًا.

وأكدت الوزارة في تعميم عاجل لقطاعات الوزارة وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات، أن اعتماد قرار إنهاء الخدمة سيكون خلال 5 أيام من تاريخ التقديم، مشيرة إلى أن تاريخ ترك العمل لعموم شاغلي الوظائف التعليمية سيكون 1439/11/1.

كما لفتت الوزارة في تعميمها على جميع شاغلي الوظائف التعليمية، إلى أنه لن يتم قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر – الاستقالة) بعد اعتماد الطلب.

وكانت الوزارة قد ألزمت منسوبيها من المعلمين والاداريين في المدارس باعتماد نظام “فارس” للخدمات الذاتية، وإيقاف العمل الورقي نهائياً فيما يخص الإجازات والتقاعد والغياب.