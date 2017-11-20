” التعليم ” ترفض تنفيذ قرار ملكي خاص بمبتعثي اليابان بأعذار واهية

نايف السالم(صدى):

” أغلقت أبواب الأنظمة الرسمية في وجهي، كل أبواب وزارة التعليم موصدة، بعد أن تقدمت إليها رافعا شكاوي متسلحا بأمر ملكي لكن الوزارة رفضت تنفيذ القرار”.

بهذه الكلمات تقدم المواطن ط.ا.ج عبر “صدى” التي تحتفظ بهويته، رافعا شكواه إلى القيادة السياسية بعد رفض وزير التعليم تنفيذ القرار الملكي بضم الدارسين في اليابان على حسابهم الخاص للبعثة.

وأكد المواطن لصدى أن وزارة التعليم رفضت تنفيذ القرار متعللة بأعذار واهية، وبالرغم من تفنيد هذه الأعذار بالوثائق المثبتة والتظلم إلى وزير التعليم نفسه عن طريق الأنظمة المتبعة إلا أن الوزارة تصر على عدم تطبيق هذا القرار الملكي.

وأشار المواطن إلى أنه طرق كل الأبواب الرسمية ولم يجد صدى للتفاعل مع ما وقع عليه من ظلم ويأمل خيرًا أن تنصفه القيادة السياسية.