بــ 3 خطوات فقط..  يمكنك إلغاء حساب الفيس بوك نهائيًا

نورة الشهري(صدى):

بثلاث خطوات فقط يمكن لأي مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” القيام بها لإلغاء حسابه بشكل نهائي، حيث يعتقد الكثير أنه بمجرد تعطيل الحساب يتم إيقافه من قبل إدارة الفيس بوك، ولكن في الحقيقة أن الشبكة تحتفظ ببياناته عبر خوادمها.

ولكن عند اتخاذ قرار إلغاء الحساب بشكل كامل يجب الأخذ في الاعتبار أنه قرار بلا رجعة، حيث أن إلغاء الحساب لا يمنحك فرصة للتراجع واستعادته، وحتى لا تفقد جميع معلومات حسابك عند إلغاؤه نهائيًا من الشبكة.

وفيما يلي خطوات حذف الحساب بطريقة نهائية:

1- اضغط على المثلث الموجود في أعلى صفحة حسابك ناحية اليمين، ثم اضغط على ” إعدادات ” ، وهناك ستجد رابطًا بعنوان ” تنزيل نسخة ” ، اضغط عليه لتنزيل كل أنشطتك على فيسبوك وحفظها لديك.

2- بعد أن ينتهي الموقع من التنزيل، تبدأ بالاستعداد لإلغاء الحساب عبر الضغط على الرابط

التالي:هنا

3- ثم سيظهر أمامك خيار ” احذف حسابي ” ، بالضغط عليه فإنك ألغيت حسابك إلى الأبد ولا يمكنك التراجع عن هذا القرار.

ولكن عملية حذف كل ما قمت به على ” فيسبوك ” قد تستغرق أسابيع عدة، إضافة إلى أن بعض الرسائل المرسلة للأصدقاء ربما تظل مخزنة لديهم.