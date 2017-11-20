هكذا دعمت جماهير أولمبيك ليون قائد الفريق ” نبيل فقير “

ماجد محمد(صدى):

دعمت جماهير أولمبيك ليون، القائد نبيل فقير، الذي تعرض للتوقف بعد أن خلع قميصه على طريقة ” ميسي ” ، بعد تسجيله الهدف الخامس في مرمى سانت إيتيين في الخامس من نوفمبر الحالي.

وعبرت الجماهير عن دعمها لـ ” فقير ” خلال مواجهة مونبلييه في الدوري الفرنسي أمس الأحد.

وغاب “ فقير ” ،- 24 عامًا-، عن مواجهة مونبلييه في الدوري أمس الأحد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة، عقابًا له على احتفاله بشكل مثير للجدل بتسجيله الهدف الخامس في مرمى سانت إيتيين.

وخلع “ فقير ” قميصه وحمله على ظهره إلى جماهير سانت إيتيين على طريقة احتفال “ ليونيل ميسي ” بهدفه الشهير العام الماضي في ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، ليحصل الدولي الفرنسي على بطاقة صفراء.

وأثار هذا الاحتفال غضب مشجعي “ سانت إيتيين ” حيث اقتحموا الملعب قبل نهاية الخسارة على ملعبهم بخماسية نظيفة، حيث كاد ذلك أن يتسبب بكارثة.

لكن في مواجهة “ مونبلييه ” هتفت جماهير ليون باسم “ فقير ” ، وقامت بتقليد احتفاله، لكن على المدرجات، من خلال حمل قمصان النادي بنفس الطريقة والأرقام من الأمام، وذلك في الدقيقة 18 وهي رقم قميص فقير.