” عبداللطيف جميل ” و ” المتحدة ” تعمد ” أكسا للتأمين ” بتقديم خدمات تأمين المركبات

عادل الحربي(صدى):

أعلنت شركة أكسا للتأمين التعاوني أنها عمدت أمس الأحد شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل والشركة المتحدة للبيع بالتقسيط بتجديد عقد تقديم خدمات تأمين المركبات المملوكة لشركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل والشركة المتحدة للبيع بالتقسيط لمدة سنة اعتباراً من 1 يناير 2018م.

وتتوقع الشركة أن تزيد قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد عن 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة لشركة أكسا للتأمين التعاوني ويتوقع أن يكون له تأثير على نتائجها المالية لعام 2018م.