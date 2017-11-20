” سمة “: يحِق للمستهلك الحصول على تقريره الائتماني في هذه الحالات

طلال الغامدي(صدى):

واصلت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ” سمة ” ، حملتها لرفع مستوى الوعي الائتماني لدى الأفراد عن حقوقهم الائتمانية، مؤكدة على وجوب الحفاظ على خصوصية معلومات المستهلكين لدى الشركة ولدى الجهات المانحة للائتمان، حيث أنها لا يحق لها الاستعلام عن تقريره الائتماني دون موافقته.

وبشأن حق المستهلك في الحصول على تقرير الائتماني، أوضحت ” سمة ” ، أن من حقه الحصول عليه دون رسوم عند طلبه أول مرة، أو في حال اشتمل على معلومات غير صحيحة، أو عند رفض الجهة المانحة للائتمان منحة تسهيلات ائتمانية خلال شهر واحد من تاريخ الرفض.

كما أشارت، إلى أن المستهلك يمكنه الاعتراض على المعلومات الائتمانية الواردة في تقريره، ويمكنه ايضا الاعتراض في حال اشتمل التقرير على معلومة غير صحيحة أو غير مكتملة، أو إذا بقيت المعلومة السلبية في التقرير مدة تجاوزت 5 سنوات من تاريخ تسوية المديونية، أو إذا استعلم أحد أعضاء سمة عن تقرير المستهلك دون موافقته، أو إذا اشتمل التقرير على شيك مرتجع تمت تسويته ولم يحدث البنك المعلومة.