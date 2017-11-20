بنك ساب يعلن عن 15 وظيفة شاغرة للسعوديين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن البنك السعودي البريطاني ” ساب ” ، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد (15) وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، ببرنامج ” ساب للتطوير الإداري “، ومدته سنة واحدة للتدريب في مجالات الأعمال المصرفية والمهارات الإدارية والتدريب أثناء العمل، وذلك للعمل بفروع البنك في كل من ” الرياض، وجدة، والخبر ” .

وأبرز البنك، أنّ الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:

– المالية.

– المحاسبة.

– إدارة الأعمال.

– تكنولوجيا المعلومات.

– علوم الكمبيوتر.

– إدارة المخاطر.

– هندسة البرمجيات.

– القانونية.

– إدارة المشاريع.

وأوضحت إدارة البنك، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يناير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخولهنا