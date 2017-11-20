” البنوك السعودية ” توجه تحذيراً من الاستثمارات الوهمية

عادل الحربي(صدى):

وجهت البنوك السعودية تحذيراً، عبر رسالة على الهواتف المحولة، من الاستثمارات الوهمية التي توعد المواطنين بتحقيق أرباح سريعة زائفة؛ لا تتسق مع الطابع الاستثماري في المملكة.

وقالت البنوك السعودية في رسالتها التي بثتها اليوم الاثنين: ” تجنّب الاستثمارات غير النظامية التي تعدك بتحقيق أرباح زائفة ”

يذكر، أن البنوك السعودية تحذر بشكل دائم المواطنين والمقيمين عبر رسائل من الممارسات الغير نظامية، والتعاملات البنكية والاستثمارية.