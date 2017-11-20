في ضربة موجعة للميليشيات.. الجيش اليمني يُسقط قياديين حوثيين بارزين

فهمي محمد(صدى):

أعلن المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي ، اليوم الاثنين، عن الحصول على معلومات هامة من مسلحين حوثيين تم أسرهم، تُفيد طيران التحالف العربي، والجيش اليمني؛ للتقدم على مختلف الجبهات .

وأوضح ” مجلي ” أنه تم أسر 28 مسلحًا بينهم قيادات ميدانية رفيعة، بالإضافة إلى إجراء التحقيقات مع قيادات، تابعة للحوثيين، تم إلقاء القبض عليهم في معارك مديرية نهم.

وفي ضربة موجعة جديدة لميليشيات الحوثي، أكدت مصادر في صنعاء، على قتل كلًا من القياديين الحوثيين عبدالملك عبدالله إسحاق، وبدر الدين المؤيد قائد “كتيبة معركة النفس الطويل، خلال الساعات الماضية في معارك نهم.

ويجدر الإشارة إلى أن الوحدات العسكرية، نجحت أمس في السيطرة على سلسلة من الجبال في ميمنة جبهة مديرية نهم، وسط تراجع كبير في صفوف الانقلابيين، ودمر التحالف رتلاً من المدرعات المحملة بالأسلحة والمسلحين.