” السعودية للكهرباء ” تفتتح ” لقاء الجودة السابع عشر “

سعيد العجل(صدى):

تحت رعاية الدكتور صالح بن حسين العواجي رئيس مجلس الإدارة مستشار أعلى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء المكلف، تفتتح الشركة السعودية للكهرباء، غداً الثلاثاء 21/11/2017م، لقاء الجودة السابع عشر، تحت شعار ” الابداع.. استراتيجية لتحقيق رؤية المملكة 2030 ” ، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ويحضره نخبة من الخبراء والتنفيذيين المتخصصين في مجال الجودة والإبداع في العديد من الشركات والمؤسسات العالمية المختلفة، وذلك بقاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في فندق الفيصلية بمدينة الرياض.

وبين الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العبيد، نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية بالشركة السعودية للكهرباء، أن اللقاء سوف يتناول في جلساته ونقاشاته والمعرض المصاحب تجارب عن الإبداع المؤسسي وتنمية القدرات في مجال الابتكار ودراسات علمية وسلوكيات مكتسبة في التعلم والإبداع، وذلك بمشاركة 12 من الخبراء العالميين في مجال الجودة والرؤساء التنفيذيين وذوي خبرات أكاديمية وتطبيقية في الإبداع بعدد من الدول الأوربية والأمريكية والعربية المختلفة، مشيراً إلى أن الجلسات العلمية والنقاشية التي يبلغ عددها ستة جلسات سوف تطرح العديد من التجارب البارزة، والتي من بينها ورقة عمل تحت عنوان ” الإبداع الشخصي والمؤسسي للحفاظ على النمو المستمر ” لغريغوري واتسون، رئيس مجلس إدارة شركة حلول التميز المؤسسي المحدودة ، واستاذ مساعد في كلية الهندسة والعمارة والتقنية، جامعة ولاية أوكلاهوما.

كما يشارك باللقاء السيد ” مايكل ألن ” ، مؤسس ومدير شركة (Every Thing Brilliant) لتحفيز ونشر ثقافة الابتكار في المنظمات، والخبير والاستشاري في الابداع، وذلك بورقة عمل تحت عنوان ” تطوير ودعم ثقافة الإبداع في المنظمات ” ، فيما يتناول البروفيسور ستانتون وورثام، عميد كلية لينش للتعليم التابعة لكلية بوسطن – الولايات المتحدة الأمريكية ورقة عمل حول ” تطوير الموظفين المبدعين في منظمات التعلم ” ، بينما تتضمن ورقة عمل السيد ألن فريد، المستشار الرئيسي في مجموعة RBL ” السلوكيات المكتسبة بالتعلم وكيفية بناء ثقافة الإبداع ” .

ويشارك أيضاً في جلسات اللقاء الدكتور روبرت بونهوفين، قائد الاستراتيجية و الابتكار بشركة(IBM)، السيد بيتر ميريل، رئيس اللجنة الكندية الوطنية للابتكار، سوف يعرض ورقة عمل تحت عنوان ” الابداع لا يتوقف أبداً ” والتي تتحدث عن أن استراتيجية الابداع لا تبدأ في المختبر، بل تبدأ في السوق حيث الاحتياجات الجديدة آخذة في الظهور باستمرار.

من جانبه، يتحدث الدكتور زهير آل طه، كبير مهندسي التحسين المستمر بشركة سافكو – سابك، حول ” قيادة الابداع الديناميكي كمنهج موثوق به لقياس الابداع ” ، مستعرضاً نهجاً للابداع في أي مؤسسة يعتمد على 10 خطوات مع زيادة ثقافة الإبداع، فيما يتحدث الدكتور عبدالرحمن خليدي، الرئيس التنفيذي لقسم الهندسة في الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة جنرال إلكتريك، حول ورقة عمل تحت عنوان ” كيف تساعد الرقمية في مجال الابداعات الهندسية؟ ” ، وكذلك سيتحدث محمد العميري، مستشار وباحث في الابداع وتميز الاداء، المؤسس والمستشار الرئيسي لشركة (INNOWEX ) الاستشارية عن ” الابداع مع التميز، تحقيق واستدامة النمو داخل المنظمات ” .

السيدة إيمان السويدي، مدير مركز نموذج دبي في المجلس التنفيذي لحكومة دبي، والسكرتير العام لجائزة الشيخ حمدان بن محمد للحكومة الذكية، تتناول ورقة عمل تحت عنوان ” صناع المدينة: دراسة عملية في تبني وتنفيذ التفكير الإبداعي في الخدمات العامة ” ، بينما يتناول السيد نيكولاس بري، الرئيس التنفيذي للابتكار في شركة أورانج للاتصالات – فرنسا، خلال الجلسة ورقة عمل تحت عنوان ” الابداع المفتوح وريادة الأعمال في شركة أورانج ” والتي تُركز على ضرورة وجود نوع جديد من إدارة الابتكار.

جدير بالذكر أن ” لقاء الجودة ” سوف يُكرم عدداً من أصحاب الأفكار الإبداعية بالشركة السعودية للكهرباء، والذين نجحوا خلال الفترة الماضية في تنفيذ ابتكارات وأفكار حققت انجازات فنية وتقنية في مجال صناعة الطاقة الكهربائية ووفرت عوائد مالية كبيرة، لا سيما وأن الشركة نجحت في تشجيع العديد من المواهب والكفاءات الوطنية من منسوبيها لتقديم أفكار خلاقة ساهمت في تقليل تكلفة أعمال التشغيل و صيانة المعدات والمحطات، وإيجاد وسائل تقنية متقدمة توفر الوقت والجهد، وهو ما وفر نحو ملياريْ ريال خلال السنوات القليلة الماضية فقط.

