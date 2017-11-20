بالصور.. أكثر من 5 ملايين زهرة تُزين الرياض لهذا السبب

سعيد العجل(صدى):

في إطار مشروع تجميل مدينة الرياض وتحسين البيئة، أعلنت أمانة المنطقة عن الانتهاء من تزيين العاصمة بأكثر من 5 ملايين زهرة، جاء اختيارها طبقًا لمعايير رفع معدل الأكسجين وإراحة العين عند السير.

وقالت الأمانة، في تغريدة لها، اليوم الاثنين، عبر موقع ” تويتر “:” ميادين وطرق وشوارع الرياض تتزين بأكثر من ٥ ملايين زهرة من مختلف الانواع والاشكال والالوان ضمن مشروع تجميل المدينة وتحسين البيئة وتعزيز البعد البصر “.

وأضافت: ” اختيار انواع من الزهور تتحمل اجواء المدينة وتساهم في تحسين الاجواء ورفع معدل الاكسجين، اختيار اشكال والوان تسهم في اراحة العين عند السير في الطريق خاصة مع تمازج الألوان “.

وتابعت:” هذه الزهور تم انتاجها في مشاتل الامانة حيث زرعت كبذور وبتكاليف بسيطة ثم تم نقلها وزراعتها في الميادين والشوارع والتقاطعات”.