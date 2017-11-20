بالفيديو.. رد فعل صادم لزوج نفذت زوجته به مقلب

متابعات(صدى):

أثارت سيدة جنون زوجها حيث اقدم على كسر التليفزيون واللاب توب عقب تنفيذها به مقلب صادم .

وتداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو لسيدة وهي تنفذ مقلب في زوجها بإغلاق التليفزيون عن طريق الريموت كنترول خلال الهجمات المهمة لفريق زوجها المفضل ما اثار غضب زوجها وقام بتحطيم التليفزيون واللاب توب واساسيات الغرفة .