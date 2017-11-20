السجن والغرامة عقوبة تنتظر الشباب المعتدين على معاق الإحساء

نايف السالم(صدى):

ذكرت مصادر أنه يواجه 3 شبان مواطنين عقوبة الجريمة المركبة من عدة أفعال مجرمة في القانون، وتوجيه 3 تهم إليهموتم القبض عليهم نتيجة تورطهم في الاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في إحدى البلدات التابعة للأحساء .

وكان مقطع فيديو قصير انتشر أول من أمس يظهر 3 شبان في مركبة، وهم يعتدون ويضايقون شابا من ذوي الاحتياجات، وهو يدفع عربة في طريقه إلى أحد الأسواق الشعبية لممارسة مهنة تحميل البضائع للمتسوقين في سوق البلدة.

وأكدت مصادر أن الحادثة وقعت في بلدة القارة التابعة للأحساء، وتعود أحداثها إلى الأسبوع الماضي.

و قال عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين رئيس لجنة المحامين في غرفة الأحساء الدكتور يوسف الجبر إن الواقعة تضمنت جريمة مركبة من عدة أفعال كلها مجرمة في القانون، وهي: تصوير أي إنسان في مثل هذا الموقف دون رضاه، ونشر المقطع، فيه تشهير به وإساءة، ويعد جريمة معلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال أو بإحداهما حسب المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية .

والجريمة الثانية إهانة العابر بالطريق ومطاردته بشكل معين، وصدور تصرفات سلبية تحط من كرامته، وهو فعل محظور يخضع لتقدير القضاء الجزائي في تحديد عقوبته أما الثالثة فتمثلت في ارتكاب قائد السيارة عدة مخالفات مرورية.