النيابة تطالب بسجن مدون على ” فيسبوك ” بتهمة الافتئات على ولاة الأمر

خالد الضبيبي(صدى):

اعتبرت «النيابة» ما ورد في مقال موظف في سجون الشرقية على الفيس بوك مخالفاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومن شأنه المساس بالنظام العام، مطالبة بسجنه 5 أعوام وتغريمه 3 ملايين ريال.

كما طلبت النيابة العامة إغلاق حسابه في الفيسبوك ومنعه من السفر، بتهمة الافتئات على ولاة الأمر، بعد نشره مقالاً على حسابه في «فيسبوك» بعنوان: «كوادر الحماية.. أولسنا على حق ؟»، مدح فيه من سماهم بكوادر الحماية ممن يقومون بمهمات أمنية في أيام عاشوراء عوضا عن الجهات المعنية، وتمجيد دورهم، وهو أمر مجرم ويعاقب فاعله نظاما.