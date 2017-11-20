النيابة تطالب بسجن مدون على ” فيسبوك ” بتهمة الافتئات على ولاة الأمر
اعتبرت «النيابة» ما ورد في مقال موظف في سجون الشرقية على الفيس بوك مخالفاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومن شأنه المساس بالنظام العام، مطالبة بسجنه 5 أعوام وتغريمه 3 ملايين ريال.
كما طلبت النيابة العامة إغلاق حسابه في الفيسبوك ومنعه من السفر، بتهمة الافتئات على ولاة الأمر، بعد نشره مقالاً على حسابه في «فيسبوك» بعنوان: «كوادر الحماية.. أولسنا على حق ؟»، مدح فيه من سماهم بكوادر الحماية ممن يقومون بمهمات أمنية في أيام عاشوراء عوضا عن الجهات المعنية، وتمجيد دورهم، وهو أمر مجرم ويعاقب فاعله نظاما.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1570 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسجنه 5 أعوام وتغريمه 3 ملايين ريال.
كما طلبت النيابة العامة إغلاق حسابه في الفيسبوك ومنعه من السفر،
والله كنت اتمنى مؤبد
ذولي هم اهل الفتن والقلاقل والتحريض والتهييج
ع ولاة امورنا حفظهم الله
هم مخلفات قمائم الخراب العربي
لا رحم الله من رحمهم