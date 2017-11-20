الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول في برنامج البكالوريوس ” تخصص البرمجيات “

راشد آل شريه(صدى):

بدأت الكلية التقنية بنجران أمس، استقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس ” تخصص البرمجيات ” الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1438/1439هـ، وسيكون التسجيل متاحاً حتى الثاني عشر من الشهر الجاري، وذلك عبر موقع الكلية الإلكتروني هنا – بوابة القبول.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبدالله آل عتيق، أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، فيما سيبدأ التدريب للفصل التدريبي الثاني يوم الأحد 04 / 05 / 1439هـ ، مفيداً أن المترشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

وأفاد أن برنامج البكالوريوس المتاح حالياً في تخصص البرمجيات فقط، مبيناً أن العمل جارٍ للتوسع في برنامج البكالوريوس لإضافة بقية التخصصات بمختلف الأقسام بالكلية.

وأكد آل عتيق أن افتتاح برنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي يهدف إلى تحقيق متطلبات سوق العمل السعودي التي تتطلب التأهيل العالي في مجال التخصصات التقنية وإتاحة الفرصة للخريجين لمواصلة مسارهم التدريبي بما ينعكس إيجابياً على مخرجات التدريب التقني وتأهيل المتدربين.

وأشار إلى أن الالتحاق ببرنامج البكالوريوس يأتي بعد اجتياز المتدرب درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو ما يعادلها في تخصص البرمجيات، ويتم قبوله حسب المعايير والاشتراطات التي أقرتها المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني في التخصص.