القبض على 453 مخالفاً في جازان خلال 3 أيام

حسن الجعفري(صدى):

أسفرت الحملات الأمنية الميدانية التي تنفذها شرطة منطقة جازان لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الأيام الثلاثة الأولى , عن ضبط 453 مخالفاً , حيث شملت الحملة كافة مراكز ومحافظات المنطقة.

وأكد مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني أن الحملات لازالت مستمرة بكافة محافظات ومراكز المنطقة إنفاذاً لتوجيهات سمو وزير الداخلية وبمتابعة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه , مقدماً شكره للفرق المشاركة في الحملة ومطالبا بمضاعفة الجهود لتنفيذ الحملة.