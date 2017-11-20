” الاتصالات ” تتلقى عرضا من ” الفيس بوك و ” أمازون ” لدخول السوق السعودي

نايف السالم(صدى):

أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس، أن المملكة تلقت طلبات من شركات عالمية لدخول السوق السعودية على رأسها موقعي ” الفيس بوك ” و ” أمازون ” ، بالإضافة إلى بعض الشركات العالمية الراغبة في العمل في مجال الحوسبة السحابية.

وأوضح ” الرويس ” على هامش المنتدى الإقليمي لتقييس إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي بمقر هيئة الاتصالات في الرياض، أن حصول المملكة على المركز الأول كأكبر سوق استثمارية في الاتصالات وتقنية المعلومات في الشرق الأوسط لا يعني بالضرورة دخول شركات جديدة.

وأضاف أن هذا يعد تكثيف لما هو موجود ومتاح بها، حيث توسعت الشركات المتواجدة حاليًا من تغطيتها وسوقها ما يسهم في حصولها على سوق وعملاء أكبر وبالتالي زيادة عائداتها نظير تقديم الخدمات والتطبيقات الجديدة.

وأشار إلى أن الوزارة لا تهدف خلال الفترة الحالية إلى إضافة مشغلين جدد في السوق في مجال شركات الاتصالات المتنقلة، مكتفيًا بالشركات العاملة حاليًا.