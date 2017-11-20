التخصصات الصحية تطلق برنامج ترشيح أعضاء المجالس واللجان إلكترونياً

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تدشين برنامج ترشيح أعضاء المجالس واللجان العلمية إلكترونياً، الذي سيسهم في ضمان سير المعاملات من القطاعات الصحية وإليها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة مدير عام الإعلام والاتصال عبدالله الزهيان أن البرنامج سيمرر معاملات الترشيح إلكترونياً، ولن يستقبل أي خطاب ورقي خاص, مشيراً إلى أن المشروع يسعى إلى أتمتة عملية ترشيح أعضاء المجالس واللجان العلمية عن طريق إنشاء نظام إلكتروني تقوم الهيئة من خلاله إرسال طلب ترشيح أعضاء المجالس أو اللجان العلمية إلى القطاعات والجهات الصحية، ويتم بعد ذلك تعبئة نموذج إلكتروني لترشيح الأعضاء عن طريق منسق خاص بكل قطاع أو جهة صحية وإرفاق السيرة الذاتية للمرشح ليتم بعدها تقييم المرشحين واختيارهم عن طريق أعضاء اللجنة الدائمة في الهيئة.

ولفت إلى أن أبرز ما يميز النظام هو المساعدة على عدم الانحياز لأي مرشح، بحيث يمكن لجميع البرامج بمختلف القطاعات الاستفادة من تمثيل القطاع في الهيئة.