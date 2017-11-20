اليوم.. أول رحلة تجريبية لقطار الحرمين بإشراف أمير مكة ونائبه

نايف السالم(صدى):

يستقل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير المنطقة الأمير عبدالله بن بندر، اليوم (الإثنين) أول رحلة تجريبية لقطار الحرمين بين مكة وجدة، إذ يقف الفيصل خلال الرحلة على سير العمل في المشروع وجاهزيته لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وسكان المنطقة.

وتنطلق الرحلة التي يستقلها أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه ويرافقهما وزير النقل الدكتور نبيل العامودي وعدد من المسؤولين، من محطة السليمانية بجدة، وصولاً إلى محطة الرصيفة بالعاصمة المقدسة، ومن ثمّ ينطلقان إلى ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة لمباشرة الأعمال اليومية. وأوضح وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي، أن قطار الحرمين سيشهد انطلاقته التجارية خلال عام 2018، وذلك بعد اكتمال واستيفاء جميع جوانب السلامة والجاهزية التشغيلية للسرعات العالية، مثمناً في الوقت ذاته تدشين خادم الحرمين الشريفين لمحطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة خلال زيارته للمدينة المنورة أخيراً.