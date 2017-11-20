بالصور.. انتشار القمامة والمتسولين في جبل النور بمكة

نايف السالم(صدى):

أكد تقرير صحفي معاناة جبل النور بمكة المكرمة، الذي شهد نزول أولى آيات الوحي على النبي محمد ﷺ قبل الهجرة، لافتاً إلى أن أبرز تلك المشكلات انتشار القمامة والمتسولين وتدهور الطرق المؤدية له.

وأضاف التقرير أن هناك معاناة من استغلال المتسولين لتعلق الزائرين بذلك المعلم التاريخي لجني مكاسب غير شرعية تدر عليهم آلاف الريالات بشكل يومي، وكذلك تراكم النفايات والقمامة والكتابة على جدران المكان بطريقة عشوائية، وسوء الطريق الواصل بين الحي والجبل، وعدم وجود وسيلة مناسبة لنقل زائري الجبل إلى القمة.

وتابع أن الجبل الذي يقع شمال شرقي المسجد الحرام ويطل على طريق العدل، يبلغ ارتفاعه 642 متراً، وينحدر بشدة من 380 متراً حتى يصل إلى مستوى 500 متر، مبيناً أن هناك إهمالاً لهذا الأثر والاستفادة من تدفق الزائرين عليه.