صور.. النادي النسائي بتنمية فاطمة يشارك في فعاليات ” اليوم العالمي للسكري “

نايف السالم(صدى):

سعيا لبناء مجتمع صحي أفضل وتعزيزاً للصحة العامة، شارك النادي الاجتماعي النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة في فعاليات اليوم العالمي للسكري تحت شعار المرأة والسكري والذي صادف يوم الثلاثاء ١٤ نوفمبر وذلك بالشراكة مع المركز الصحي بالجموم ومديرية الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة.

وبدأت الفعاليات بمحاضرة توعوية للدكتورة فتحية فطاني منسقة برنامج الغذاء المتوازن والنشاط البدني عرّفت فيها بمرض السكري أسبابه وأعراضه و أنواعه وخطوات الوقـاية منه ، و علاج مرض السكري من خلال اتباع نظام غذائي صحي و ممارسة النشاط البدني بانتظام.

كما اشتملت الفعاليات على عدد من الأركـان التعريفية أبرزها ركن الرياضة ، وركن الغذاء وركن قياس السكري مع فنيتي التمريض جميلة اللحياني وفوزية المولد وركن الإستشارات للإجابة على أسئلة الحضور مع أخصائية التغذية العلاجية جـمـانة خان .

وفي ختام البرنامج توجهت الدكتورة بالشكر والتقدير إلى مشرفة النادي الاجتماعي وجميع منسوباته والحضور على المشاركة الفعالة في البرنامج .

حضر البرنامج ٦٢ سيدة تم إجراء فحص السكري ل ٥٠ منهم .