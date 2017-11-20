إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم مروع بمكة

علي القحطاني(صدى):

أصيب 6 أشخاص، أمس الأحد، إثر حادث تصادم مروع تصادم في خط السيل مدخل اللحيانية، في منطقة مكة المكرمة.

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعة ٦:٣٨ من مساء أمس الأحد، بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في خط السيل مدخل اللحيانية وبه عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه ٣فرق إسعافية وفرقة تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني فارس العقيلى.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ٦ إصابات تم تقديم العناية الإسعافية للمصابين ونقلت ٣ إصابات متوسطة و٣ إصابات بسيطة إلى مستشفى الملك فيصل بالششة وذلك لتلقي العلاج اللازم.