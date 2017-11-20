المسند: أمطار في جدة الثلاثاء والسحب تتسلل فوق أجواء المملكة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن المملكة ستتأثر أجواءها بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار بمشيئة الله تعالى، وذلك منذ أمس (الأحد) إلى يوم الخميس على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة).

وأوضحت الأرصاد أن فرصة هطول الأمطار، تزداد، متوقعة أن تكون من متوسطة إلى غزيرة على المدن الساحلية لمناطق (تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة) ابتداءً من (الوجه، أملج، ينبع، رابغ، جدة والليث) والأجزاء المجاورة لها، خاصة يومي الاثنين والثلاثاء.

كما يتوقع هطول الأمطار الرعدية على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية لمنطقتي الرياض والشرقية اعتبارًا من غد(الاثنين).

ثم يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة تقل معها فرصة هطول الأمطار على شمال المملكة اعتبارًا من يوم (الثلاثاء)، ومن ثم على غرب ووسط المملكة اعتبارًا من يوم الأربعاء.

وقال الدكتورعبدالله المسند، أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم: إن أمطار جدة المتوقعة ستكون يوم الثلاثاء المقبل.

جاء ذلك في تغريدة أمس على حسابه في موقع ” تويتر ” قال فيها: ” الآن.. السحب بدأت تتسلل فوق أجواء السعودية “، مضيفًا:” مبدئيًّا الأمطار متوقعة -بإذن الله- في جدة الثلاثاء المقبل والتغيرات واردة “.

وقال المسند: ” يتوقع انخفاض في درجة الحرارة يبدأ من غد (الاثنين) في الشمال، والثلاثاء في الوسط والغرب، ويوم الأربعاء جنوب الوسط، والخميس في الشرق، ولا تغير يُذكر في الجنوب الغربي “.